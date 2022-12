YouTube Shorts gehen viral YouTube-Profi erklärt, wie Firmen den Hype im Weihnachtsgeschäft nutzen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - YouTube Shorts waren die Antwort von Google auf den

raketenhaften Beliebtheitszuwachs von TikTok und Instagram Reels. Sie etablieren

sich mit einem ähnlich raschen Aufstieg zunehmend zum Marketing-Tool der Wahl.

In Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft greifen daher immer mehr Unternehmen

auf die Kurzvideos zurück. Doch wie lassen sie sich am besten einsetzen?



"Ich sehe ständig einfallslose YouTube Shorts ohne Bezug zum eigenen Unternehmen

oder zur angepeilten Zielgruppe - doch um im Weihnachtsgeschäft richtig

abzuräumen, müssen Anbieter aus der Masse herausstechen", sagt Jonathan Laufer.

Der Marketing-Profi optimierte für mehr als 250 Unternehmen deren

Kundengewinnung über YouTube und kennt die wichtigsten Tricks, um die kurzen

Clips der Videoplattform gewinnbringend einzusetzen.