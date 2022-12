Wernigerode (ots) - Verkauf auf Amazon ohne Markenaufbau, Produktentwicklung,

Import-Management und Werbemaßnahmen? Für viele Onlinehändler klingt das nach

einem vermeintlich unerreichbaren Traum. Durch sogenannte Retail-Strategien kann

dieser Traum jedoch für jeden wahr werden.



"Ich konnte mit Amazon Handelsware zuverlässig gute Umsätze generieren - und das

ohne mich um den Versand, den Kundensupport oder die Vermarktung der Produkte

kümmern zu müssen", sagt Almir Kobiljakovic. Der Amazon-FBA Experte entwickelte

eines der vielversprechendsten Retail-Konzepte und weiß daher, wie man sie für

ein profitables Business nutzt. In diesem Artikel verrät er, wie ambitionierte

Händler auf Amazon ohne hohen Aufwand ein lukratives Nebeneinkommen

erwirtschaften.





Regelmäßiger Verdienst auf Amazon bei geringem RisikoEndlich der eigene Chef zu sein - das wünschen sich heute viele Menschen. Dankder Digitalisierung erlebt der Online-Handel einen regelrechten Boom - was lägeda näher, als einen lukrativen Nebenverdienst mit einem eigenen Online-Businessaufzubauen? Almir Kobiljakovic hat das geschafft und sich als FBA-Reseller einUnternehmen mit einem Umsatz von etwa 500.000 Euro im Monat aufgebaut - und dasmit geringem Risiko und ohne hohen Aufwand.Der Geschäftsführer der Amatec24 GmbH hat dafür das verbreitete FBA-Konzept,Fulfillment by Amazon, entscheidend vereinfacht: Statt sich wie andereFBA-Händler durch Amazon nur den Versand und die Logistik abnehmen zu lassen,hat er auch die anderen Bereiche wie Markenentwicklung und Marketing nach außenverlagert. Heute kauft er seine Ware lediglich bei Großhändlern undMarkenherstellern ein, um sie sogleich wieder bei Amazon für die nächstenVerkäufe einlagern zu lassen - und das in einem voll automatisierten Prozess.Einfacher Einstieg mit geringem StartkapitalDer Einstieg in das lukrative Geschäft des Online-Handels ist denkbar einfach.Auch Almir Kobiljakovic hat vor Jahren sein Business von seiner Wohnung ausbegonnen. Dabei werden die eingekauften Produkte mit einem speziellenAmazon-FBA-Barcode beklebt, gesammelt und anfangs ein- bis zweimal monatlich ingroßen Transportboxen an das Amazon Fulfillment Center zur Einlagerung gesendet- das Versandhaus übernimmt dann mit Kundenversand, Zahlungsabwicklung undRetourenbearbeitung den Rest.Die Besonderheit bei dieser Vorgehensweise: Eine eigene Lagerhalle wird nichtbenötigt. Selbst bei einigen hundert Artikeln im Monat lässt sich das Umlabelnder Waren noch von zu Hause aus bewerkstelligen. Dies spart anfangs enormeKosten ein und hilft, schnell Kapital aufzubauen und so den Umsatz immer weiter