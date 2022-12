Scryb berichtet über Großauftrag eines internationalen Marktführers für Energiemanagement an Cybeats

TORONTO, 27. Dezember 2022 – Scryb Inc. („Scryb“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, Frankfurt: EIY) freut sich berichten zu können, dass die Firma Cybeats Technologies Corp. („Cybeats“) – eine börsennotierte Gesellschaft, an der Scryb rund 65 % der Firmenanteile[i] hält – ihren bis dato größten kommerziellen Auftrag bekannt gegeben hat. Der mehrjährige SaaS-Auftrag wurde von einem internationalen Marktführer für Energiemanagement und digitale Automatisierung erteilt, der in 100 Ländern tätig ist und einen Jahresumsatz von rund 30 Milliarden Euro generiert.

Im Rahmen des mehrjährigen Auftrags wird Cybeats diesem international renommierten Infrastrukturunternehmen seine marktführende Lösung SBOM Studio[ii] zur Verfügung stellen, die dem Kunden dabei helfen wird, sine Kosten für die Sicherung seiner Produkte zu senken und so die Erkennung und Behebung von Software-Schwachstellen innerhalb der gesamten Organisation zu optimieren. Diese Ankündigung erfolgt nur eine Woche nach einer zwischen Cybeats und einem führenden Fortune-500-Industrietechnikunternehmen[iii] geschlossenen kommerziellen Vereinbarung sowie mehreren Pilotprojekten mit Neukunden, darunter einem der fünf größten Videospielehersteller der Welt[iv].

„Die wirtschaftliche Performance von Cybeats übertrifft nach wie vor unsere Erwartungen, und wir sind vom wachsenden Kundenstamm der milliardenschweren Konzerne und globalen Branchenführer wirklich begeistert“, so Clark Kent, President von Scryb Inc. „Innerhalb von nicht einmal acht Monaten nach der Markteinführung wurden die vom Unternehmen entwickelten Lösungen von einigen der größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen übernommen und validiert. Wir können es kaum erwarten, im Zuge der erweiterten kommerziellen Präsenz, der immer rascheren Umsatzzuwächse und einer breiteren Marktakzeptanz in die nächste Expansionsphase einzutreten.

SBOMs haben sich als Katalysator für den tiefgreifenden Wandel in puncto Cybersicherheit in fast allen Branchen erwiesen und tragen zu mehr Transparenz und Sicherheit der Software-Lieferkette bei. Unternehmen sind im Rahmen einer umfassenden SBOM-Implementierung infolge des Ausmaßes der Veränderungen und der erforderlichen manuellen Arbeiten mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert. SBOM Studio wurde speziell entwickelt, um das SBOM-Management zu automatisieren, das Management von Schwachstellen zu beschleunigen und die SBOM-Implementierung zu vereinfachen, wodurch sich die Einbindung von SBOMs auf Unternehmensebene letztendlich erst bezahlt macht.