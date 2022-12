Microliner Yucon auf der CMT 2023 noch mehr Basis-Varianten und Grundrisse (FOTO)

Marktschorgast (ots) - Yucon schreitet in großen Schritten Richtung Zukunft.

Denn die beliebte Marke wächst von Jahr zu Jahr und bietet jetzt

Campervan-Urlaubern eine noch größere Vielfalt. Neben vier Grundrissen auf

Mercedes-Benz und vier auf Fiat Ducato gibt es Yucon nun auch in drei

Grundrissen auf Basis des Renault Trafic. Während der CMT in Stuttgart können

Besucher Highlight-Modelle von Yucon live erleben: unter anderem die Neuheiten

Yucon 51 SB und 55 SB sowie Yucon 7.0 mit Allrad, Yucon 6.0 mit Aufstelldach und

Yucon 63 H mit elektrisch verstellbarem Längsbett im Heck.



Hier geht es direkt zu allen Yucon Campervans -> https://yucon.frankia.com/