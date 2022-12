KfW IPEX-Bank finanziert Dual Fuel RoPax-Fähre für TT-Line / Green Ship mit modernsten Umwelttechnologien zum Einsatz in der Ostsee zwischen Schweden und dem europäischen Kontinent

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt eine Finanzierung in Höhe von

30 Mio. EUR für die Dual Fuel-RoPax-Fähre "Nils Holgersson" der deutschen

Reederei TT-Line. Das Schiff zählt zu den modernsten und umweltfreundlichsten

seiner Klasse. Mit 230 Metern Länge bietet es Platz für 800 Passagiere sowie 300

Trailer.



"Wir freuen uns sehr, mit TT-Line eine weitere renommierte Ostsee-Fährreederei

als Kunden gewonnen zu haben, deren Engagement für umweltschonenden und

nachhaltigen Fährverkehr wir gerne unterstützen", so Andreas Ufer, zuständiges

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit der Finanzierung

unterstreichen wir ein weiteres Mal unser Engagement bei der Begleitung unserer

Kunden bei der Transformation zu einer CO2-effizienten Schifffahrt."