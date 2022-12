Ein Blick in die Bilanzen der deutschen Autoindustrie zeigt, dass die Risiken nach wie vor groß sind. Zum einen, weil der Gewinn fast ausschließlich in China generiert wird. Zwischen 30 und 40 Prozent des Absatzes erzielen die Konzerne in Fernost, der daraus erwirtschaftete Gewinn ist noch höher. Bei den Antrieben ist die Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor eklatant. Zwischen 80 und 90 Prozent der von den deutschen Autokonzernen verkauften Neuwagen fahren immer noch mit Benzin und Diesel. Ab 2035 gilt in der EU ein Verkaufsverbot für Benzin und Diesel. Der holprige Start der ID-Modelle von Volkswagen ist exemplarisch für die gesamte Branche. Ablesen lässt sich das am chinesischen Markt, wo die Deutschen mit ihren Elektroautos bislang kaum ein Bein auf den Boden bekommen.

Zum Chart