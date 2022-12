In dem wichtigsten Werk Shanghai wird die Produktion im Januar mehrmals ausgesetzt, aber schon jetzt belastet ein hoher Krankenstand der Mitarbeiter die Produktionsziele von Tesla. Außerdem hat die Nachfrage auf dem weltgrößten und für Tesla wichtigsten Automobilmarkt an dessen Fahrzeugen zuletzt nachgelassen und schürt dadurch zusätzlich Ängste der Anleger. Problematisch ist die Entwicklung für Tesla vor allem deswegen, weil sie nicht nur den chinesischen Markt zu betreffen scheint. Kurz vor Weihnachten hatte der Autobauer die Preise für seine beliebtesten Modelle in den Vereinigten Staaten um mehrere Tausend Dollar gesenkt. Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie könnte einen nur noch zum Weinen bringen, angesichts der massiven Verluste und einem Wert von gerade einmal 109,10 US-Dollar.

Massiver Sell-Off

Wann die Tesla-Aktie genau zum Stehen kommt, lässt sich in einem derart negativen Umfeld kaum erahnen. Technisch steuert das Papier zunächst auf die psychologische relevante Kursmarke von rund 100,00 US-Dollar zu, die für eine gewisse Stabilisierung sorgen könnte. Knapp darunter verläuft auch schon eine wichtige Supportzone aus Sommer 2020 um 91,49 US-Dollar herum. Dies wären durchaus potenzielle Trendwendestellen, im Falle weitere Abgabebereitschaft müssten Abschläge auf 79,60 und womöglich noch 64,74 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Häufig kommt es in derart starken Crashphasen jedoch zu dynamischen Gegenbewegungen, dies ist eine der Charakteristika eines Sell-Offs.