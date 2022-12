Nachdem im Frühjahr ein Rallyehoch bei 819 US-Cents markiert wurde, dauerte es nicht mehr lange, bis die Notierungen in eine gesunde Konsolidierung übergingen und bis Sommer dieses Jahres auf 561 US-Cents nachgaben. An der dortigen Unterstützung fanden sich genügend Käufer für eine Stabilisierung und anschließenden Trendwechsel ein. In der Spitze erreichte der Mais-Future bis Anfang Oktober einen Wert von 702 US-Cents, seitdem konsolidiert der Agrarrohstoff talwärts. Das ganze Spektakel lässt sich in zwei großen Wellen zusammenfassen, aus technischer Sicht fehlt aber noch eine dritte Welle, die geradewegs in Vorbereitung scheint.

Bullische Flagge gesichtet

Der seit dem Herbst bestehende Abwärtstrend trägt Merkmale einer bullischen Flagge, bis zu einem Ausbruch daraus scheint es nicht mehr weit zu sein. Oberhalb von 680 US-Cents könnte es zu einem Folgekaufsignal kommen, Ziele wären zunächst an den Oktoberhochs bei 706 US-Cents angesiedelt, darüber an dem Horizontalwiderstand um 735 US-Cents. Dort müsste sich das weitere Schicksal des Mais-Futures erst noch zeigen müssen. Ins bärische Lager würde der Agrarrohstoff dagegen unterhalb von 635 US-Cents wechseln, Verluste auf 613 und darunter 601 US-Cents kämen nicht überraschend. Hiergegen spricht allerdings der charttechnische Zählalgorithmus.