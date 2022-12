Gesundheitswirtschaft in Rheinland-Pfalz PKV sichert 17.080 zusätzliche Arbeitsplätze

Köln (ots) - Jeder sechste Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz gehört zur

Gesundheitswirtschaft. Sie zählt zu den größten Branchen des Landes. Die Private

Krankenversicherung (PKV) leistet dazu einen überproportional starken Beitrag

und bewirkt zugleich bemerkenswert hohe positive Ausstrahleffekte auf die

Wirtschaft insgesamt.



Schon allein die Mehrumsätze der Privatversicherten, verglichen mit Gesetzlich

Versicherten, bringen dem Bundesland eine zusätzliche Wertschöpfung von 649

Millionen Euro pro Jahr, berichtet das Darmstädter Wirtschaftsforschungsinstitut

WifOR. Dadurch werden 17.080 Arbeitsplätze im Gesundheitswesen in

Rheinland-Pfalz finanziert, die es ohne die PKV nicht gäbe. Privatversicherte

seien "eine wichtige Finanzierungsquelle für die Ausstattung der Praxen und

Krankenhäuser und damit für die medizinische Versorgung in Rheinland-Pfalz

insgesamt", bilanziert das Institut. WifOR erstellt regelmäßig die

"Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung" für das Bundeswirtschaftsministerium

- und hat nach der gleichen Methodik nun den "ökonomischen Fußabdruck" der PKV

ermittelt.