Pforzheim (ots) - Der Pforzheimer Traditionsbetrieb DODUCO (Edelmetallindustrie)

musste aufgrund schwieriger Marktlage seit 2017 etwa 150 Mitarbeiter abbauen.

Diese wurden in Transfergesellschaften aufgefangen. Das Ergebnis intensiver

Arbeit kann sich sehen lassen. Über 95% der Beschäftigten haben wieder eine neue

Perspektive. Betriebsrat und Personalleitung sind zufrieden.



DODUCO mit Sitz in Pforzheim ist ein Hersteller von elektrischen Kontakten. Die

Kunden sind in der Elektro-, Elektronik- und Automobilindustrie angesiedelt. Zu

den Produkten gehören Kontaktwerkstoffe und Halbzeuge, Präzisionskontaktteile,

elektromechanische Baugruppen sowie die dazu benötigten Werkzeuge. Auch die

Herstellung von Produkten für die Galvanotechnik, die Beschichtung mit

Edelmetallen sowie die Edelmetallrückgewinnung sind Geschäftszweige. Wo Metall

und Strom zusammenkommen, kommt das Knowhow des Unternehmens zum Einsatz.





Seit 2017 befanden sich die DODUCO-Gesellschaften allerdings in einerexistenziellen Krise. Diese fand ihr Ende erst mit der Übernahme durch dieSAXONIA-Gruppe im Juni 2020. "Dadurch ist eine der größtenedelmetallverarbeitenden Firmengruppe in Europa entstanden und über 1000Arbeitsplätze konnten gesichert werden", sagt Peter Marincek,Betriebsratsvorsitzender der DODUCO Contacts and Refining GmbH. Weitere 150Beschäftigte, die von SAXONIA nicht übernommen werden konnten, wurden nichtbetriebsbedingt entlassen sondern kamen in Transfergesellschaften der MYPEGASUSPforzheim.Transfergesellschaften sind ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Instrument,mit dessen Hilfe von Arbeitsplatzabbau bedrohte Beschäftigte für max. 12 Monateaufgefangen werden. In dieser Zeit sind die Arbeitnehmer nicht arbeitslos,sondern werden durch professionelle Beratung, Bewerbertrainings,Qualifizierungen und Vermittlungscoaching unterstützt. Ziel ist die Vermittlungin den Ersten Arbeitsmarkt. Auch der Weg in die Selbstständigkeit ist möglich."Die Betriebsräte hatten freie Hand in der Auswahl des Transferträgers und beiMYPEGASUS das beste Gefühl", sagt Betriebsrat Peter Marincek. Zum damaligenZeitpunkt standen noch zwei weitere Transfergesellschaften zur Diskussion."Letzten Endes haben die professionelle Darstellung durchTransfer-Projektleiterin Andrea Gonsior sowie die räumliche Nähe des Trägers denAusschlag gegeben. Von immensem Vorteil war ebenso, dass die Projektleiterin,aufgrund ihrer beruflichen Geschichte in Pforzheim, unsere Bedürfnisse undNotwendigkeiten sofort erkannt hat.", führt der Arbeitnehmervertreter weiteraus.Die in Betriebs- und Abteilungsversammlungen vorgestellte und kommunizierteVorgehensweise und die Umsetzung der Transfergesellschaften verliefen sehr