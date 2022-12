Wohin mit meinem Geld 2023?

Drei Jahre nach dem Corona-Boom bei den Neo-Brokern steht die Branche vor einer Neubewertung. Die Aktienkurse sind gefallen, die Angebote für die Kunden sind jedoch besser geworden.

Der Zins ist der Preis von Geld. Diese schon recht alte Weisheit hat die Börsen 2022 stattlich nach unten befördert und damit auch das Geschäft der Broker getrübt. So ist es meistens in Bärenmärkten, denn Anleger sind trotz aller Bekundungen der Vorsicht doch meist eher long, sprich auf steigende Kurse eingestellt. Bärenmärkte gehen allerdings häufig mit volatilen Phasen einher, das Auf und Ab an den Börsen nimmt zu. Demzufolge sollte der Broker verlässlich sein und eine Auswertung des letzten Jahres zeigt, dass alte Fehler wie beispielsweise aus Zeiten des Brexit nicht mehr vorgekommen sind. Dies sind gute Nachrichten für aktive Anleger.