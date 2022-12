BBS Transfergesellschaft mit hoher Vermittlungsquote (FOTO)

Schiltach (ots) - Aufgrund finanzieller Schieflage musste der traditionsreiche

Felgenhersteller BBS GmbH in Schiltach (Kreis Rottweil) im Juli 2020 für

insgesamt 525 Mitarbeiter Insolvenz anmelden. Davon wurden 108 Beschäftigte in

einer Transfergesellschaft aufgefangen. Das Ergebnis von Beratung,

Qualifizierung und Vermittlung durch MYPEGASUS kann sich sehen lassen. 81% der

Arbeitnehmer haben eine neue Perspektive.



BBS steht für die Namen der einstigen Gründer und den Ort: Baumgartner, Brand,

Schiltach. Der Hersteller hochwertiger Leichtmetallräder für Premium-Autos wurde

1970 gegründet. 2001 eröffnete das Unternehmen eine zweite Fabrik in Herbolzheim

(Kreis Emmendingen). In Schiltach ist die Gießerei des Unternehmens, in

Herbolzheim die Lackiererei. Namhafte Kunden von BBS sind Volkswagen, Porsche

oder auch Mercedes-Benz.





Aufgrund des coronabedingten Lockdowns kam BBS in eine ernste finanzielleSchieflage. Dank des persönlichen Einsatzes von Insolvenzverwalter Thomas Oberleist es glücklicherweise gelungen, einen Erwerber zu finden und damit gemeinsammit der IG Metall den Fortbestand von BBS und insgesamt 280 Arbeitsplätzen(inklusive Azubis) an den beiden Standorten zu sichern. Seit dem 1.Juni 2021 istdie KW Automotive Gruppe der neue Eigentümer. Für Beschäftige, die nicht vomErwerber übernommen werden konnten, wurde vom BBS Betriebsrat einInteressenausgleich/Sozialplan mit dem Insolvenzverwalter verhandelt. Teil desPakets war die Gründung einer Transfergesellschaft mit einer Laufzeit von siebenMonaten und einer Aufzahlung (Grundlage ist das Transferkurzarbeitergeld analogALG I) auf etwa 85 Prozent des ursprünglichen Netto-Entgelts. Das Angebot zumWechsel in die Transfergesellschaft nahmen 108 Beschäftigte an, was einerÜbergangsquote von knapp 90 entspricht.Für den verantwortlichen MYPEGASUS Projektleiter Rainer Leser war die kurzeLaufzeit des Projektes (01.06.2021 bis 31.12.2021) eine Herausforderung. Dievolle gesetzliche Laufzeit des Transferkurzarbeitergeldes von 12 Monaten kannbei Insolvenzen aus finanziellen Gründen selten ausgeschöpft werden. DieFerienzeit und eingeschränkte Bildungsangebote durch Corona kamen erschwerendhinzu. Erfreulicherweise konnten trotzdem insgesamt 140 Qualifizierungsmaßnahmendurchgeführt werden. Vom Deutschkurs über den Fahrlehrer bis hin zuWeiterbildungen für Industriemeister und speicherprogrammierbaren Steuerungenreichte die Palette. Um eine möglichst wohnortnahe Beratung anzubieten, wurdenvon der MYPEGASUS Büros und Beratungsräume in der Nähe von Schiltach und inHerbolzheim angemietet."Die Transferteilnehmer haben super mitgezogen", freut sich Rainer Leser. Aberauch die Arbeitgeber in der Region waren äußerst kooperativ. So führten 25Praktika zu insgesamt 21 Festanstellungen. "Fairerweise muss man dazu sagen,dass sich die Arbeitsmarktsituation in der Region trotz Corona wieder erheblichgebessert hat", so der Projektleiter weiter. "Sonst wäre so eine guteVermittlungsquote nicht möglich gewesen!" Das Engagement von Rainer Leser undseinen Personalberatern wird entsprechend honoriert. So gaben bei einer anonymenBefragung 89% der Transferteilnehmer an, dass der Wechsel in dieTransfergesellschaft der richtige Schritt war.Lob gibt es auch von BBS selbst. "Die Transfergesellschaft hat trotz schwierigerAusgangslage einen guten Job gemacht. Es war eine gute Entscheidung das Projektmit MYPEGASUS durchzuführen", sagt BBS Betriebsratsvorsitzender Markus Wurster.Rainer Leser ist Diplom-Sozialarbeiter und war viele Jahre in leitendenFunktionen im Berufsförderbereich tätig. Seit 2020 ist er Projektleiter an denMYPEGASUS Standorten in Freiburg und Ravensburg. Besonders wichtig ist es fürihn, gemeinsam mit den Betroffenen tragfähige und längerfristige beruflichePerspektiven zu entwickeln.Pressekontakt:Dusan VesenjakMail: mailto:dusan.vesenjak@mypegasus.deTel:07121-34750http://www.mypegasus.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/127977/5404012OTS: MYPEGASUS GmbH