Peking, China (ots/PRNewswire) - China hat Anstrengungen unternommen, um die für

die COVID-19-Prävention und -Bekämpfung erforderliche medizinische Versorgung

sicherzustellen, nachdem es Anfang Dezember seine Maßnahmen zur Bekämpfung der

Epidemie gelockert hatte, woraufhin die Zahl der Infektionen und die Nachfrage

nach Arzneimitteln in die Höhe schnellten.



Die Nationale Verwaltung für Medizinprodukte des Landes hat die medizinischen

Aufsichtsbehörden auf allen Ebenen aufgefordert, verschiedene erweiterte

Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Entsendung von Personal in die Fabriken

für Inspektionen. Außerdem die Verstärkung von Qualitätsprobenkontrollen, um die

benötigten medizinischen Güter wie therapeutische Arzneimittel, Testreagenzien,

Impfstoffe, medizinische Masken und Schutzanzüge zu gewährleisten.





Pharmaunternehmen haben sich auch um eine sichere Versorgung bemüht.Die Provinz Shandong in Ostchina ist die größte Produktionsbasis bezüglichRohstoffen für fiebersenkende und schmerzstillende Medikamente im Land. VieleUnternehmen in der Provinz konzentrieren sich auf Export-Märkte, haben aber ihreVertriebskanäle schnell angepasst und ihre Produktionskapazität erhöht, um dieInlandsversorgung zu sichern.Die lokalen Behörden haben den Unternehmen auch geholfen, Zugang zu Rohstoffenund Transportmitteln zu erhalten, um die Stabilität der industriellenVersorgungskette für Schlüsselprodukte zu garantieren. Zhang Haibo, Direktor desMinisteriums für Industrie und Informationstechnologie in der Provinz Shandong,erklärte der China Media Group, dass Rohstoffe und Zubereitungen in vollemAusmaß hergestellt worden seien.Zhang sagte, dass sie auch die Koordination zwischen den Produktionsunternehmen,den medizinischen Einrichtungen und dem Handel übernehmen und die Lieferung vonArzneimitteln organisieren würden, um den Zugang zu Medikamenten für dieBevölkerung zu verbessern.Pharmaunternehmen im ganzen Land hätten außerdem Maßnahmen wie technologischeAnpassungen und neue Produktionslinien ergriffen, um die Produktionskapazität zuerweitern und die Marktnachfrage zu befriedigen.Tan Guanghua, General Manager des Pharmaceutical Business Department derGuangzhou Xiangxue Pharmaceutical Co., LTD. in der Provinz Guangdong inSüdchina, sagte, dass das Unternehmen zwei neue Produktionslinien eröffnet habe,um chinesische patentgeschützte Arzneimittel herzustellen und die täglicheProduktionskapazität um etwa 50 Prozent zu erhöhen.In Bezug auf die Reagenzien für den Antigennachweis erklärte Zhou Jian,