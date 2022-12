Wilder Kaiser Drittes Silvester ohne Feuerwerk

Ellmau (ots) - Zum Jahreswechsel 2020/21 wurde aus Respekt vor Natur und

Tierwelt erstmals auf ein offizielles Feuerwerk in Ellmau, Scheffau, Going und

Söll verzichtet.



Beim Tourismusverband (TVB) Wilder Kaiser wird man auch im dritten Jahr ohne

offizielles Feuerwerk nicht müde es zu betonen: Wer es ernst meint mit dem

Naturschutz, kann zu Silvester keine Raketen gen Himmel feuern. Sie verängstigen

(Wild-)tiere, Schwermetalle gelangen in den Boden und somit in die Nahrung und

Feinstaub wird in die Luft befördert - vom Müll nicht zu sprechen. In der Region

Wilder Kaiser, also den vier Ortschaften Ellmau, Going, Scheffau und Söll hat

man sich schon vor drei Jahren dazu entschlossen, ein für alle mal auf die bunte

Knallerei zu verzichten. Tourismusverband und Gemeinden gehen dabei mit gutem

Beispiel voran und laden auch alle anderen in der Region ein, sich dem

Naturschutz (https://www.ots.at/redirect/wilderkaiser33) anzuschließen.