NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Talfahrt der Tesla-Aktien könnte am Mittwoch dank Schnäppchenjägern zunächst in eine Stabilisierung übergehen. Ob die Aktien des Elektroautobauers zu aktuellen Kursen wirklich ein Schnäppchen sind, wird aber nur die Zukunft zeigen, schließlich ist Tesla an der Börse immer noch höher bewerte als BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen in Summe. Im vorbörslichen US-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 2,4 Prozent auf 111,73 US-Dollar.

Doch selbst wenn die Optimisten nach Handelsbeginn die Oberhand behielten, wäre es nicht mehr als ein Stabilisierungsversuch nach einer siebentägigen Verlustserie, der die Aktien auf ein Tief seit August 2020 gedrückt hat. Wenn nicht, droht ihnen die längste Durststrecke in der gut zwölfjährigen Börsengeschichte des Unternehmens.