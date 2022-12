Zum Jahresende ziehen die Spritpreise erneut an / Benzin um 2,5 Cent teurer, Dieselpreis steigt um 1,2 Cent / Rohölnotierungen ebenfalls gestiegen (FOTO)

München (ots) - Zum Ende des Jahres müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer

erneut etwas mehr für ihre Tankfüllungen bezahlen. Wie die aktuelle ADAC

Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland ergibt, kostet ein Liter Super

E10 derzeit im bundesweiten Schnitt 1,686 Euro. Damit hat sich Benzin binnen

Wochenfrist um 2,5 Cent verteuert. Um 1,2 Cent je Liter hat sich im selben

Zeitraum Diesel verteuert. Derzeit muss man für den Selbstzünderkraftstoff im

Schnitt 1,816 Euro bezahlen. Bereits in der Vorwoche waren die Spritpreise

erstmals nach einer mehrwöchigen Talfahrt wieder gestiegen.



Der ADAC führt den jüngsten Preisanstieg vornehmlich auf die höheren Rohölpreise

zurück. So hat sich die für Deutschland relevante Ölsorte Brent seit der

Vorwoche um rund vier US-Dollar verteuert und wesentlich zu den höheren

Kraftstoffpreisen beigetragen.