Die CropEnergies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 12,82EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cropenergies von 16,50 auf 16,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der neue Geschäftsbereich Biobasierte Chemikalien gewinne zunehmend an Kontur, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe dieses Segment noch nicht in seinem Bewertungsmodell für das Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche berücksichtigt, werde dies aber schnellstmöglich nachholen./bek/ck

