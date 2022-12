Benchmark meldet Ernennung von neuem unabhängigen Board-Mitglied mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Governance (ESG)

Vancouver - 28. Dezember 2022 - Benchmark Metals Inc. („Benchmark“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich, die Aufnahme von Frau Jody Shimkus als unabhängiges Mitglied in das Board of Directors bekannt zu geben. Der Neuzugang bietet Fachwissen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), während das Unternehmen die Genehmigungsverfahren in Richtung einer Produktionsentscheidung vorantreibt. Das Vorzeigeprojekt von Benchmark, das Gold-Silber-Projekt Lawyers (das „Projekt“), befindet sich in einer über den Straßenweg zugänglichen Region des ertragreichen Gebiets Golden Horseshoe im zentralen Norden der kanadischen Provinz British Columbia.

John Williamson, Chairman und CEO, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, Jody im Board von Benchmark begrüßen zu dürfen. Als erfahrene Veteranin mit nachweislichen Erfolgen im Rohstoffsektor verfügt sie über ein bedeutendes Wissen über ESG-Praktiken und -Strategien. Darüber hinaus hat Jody Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden auf Provinz- und Bundesebene bei der Weiterentwicklung und Genehmigung von Ressourcenprojekten. Ihre Fähigkeiten und ihr beruflicher Scharfsinn werden die bestehenden Board-Strukturen ergänzen und dazu beitragen, die Leistung von Benchmark und die langfristige Wertschöpfung für alle Aktionäre und wichtigen Stakeholder zu stärken.“

Jody Shimkus ist President von JMS Consulting Inc. mit Sitz in Victoria (British Columbia, Kanada). Jody Shimkus ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Umweltpolitik und regulatorische Angelegenheiten mit über 30 Jahren Erfahrung im privaten und öffentlichen Sektor. Jody verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Leitung politisch sensibler, komplexer Projekte, die ein hohes Maß an Engagement gegenüber indigenen Gruppen und Stakeholdern erforderten. Jody wird den Vorsitz eines neuen, unabhängigen Nachhaltigkeitsausschuss (Sustainability Committee) des Board of Directors übernehmen, der darauf abzielt, alle Anstrengungen von Benchmark gezielt auf die Bereiche Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) auszurichten. Der Ausschuss wird das Board of Directors bei ESG-Governance-Angelegenheiten in Bezug auf das Unternehmen unterstützen.