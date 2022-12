Bereits in den letzten Wochen und Monaten sah sich Plug Power einem massiven Abgabedruck ausgesetzt. Kürzlich unterschritt die Aktie dann auch noch eine wichtige Unterstützung und läutete damit eine neue Runde der Korrektur ein…

Rückblick. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Plug Power vom 09.11. stand es aus charttechnischer Sicht Spitz auf Knopf. So hieß es in der betreffenden Kommentierung unter anderem „[…] Plug Power gelang es zuletzt nicht, die 18,3 US-Dollar zu verteidigen. Die Abwärtsbewegung dehnte sich bis in den Bereich von 15 US-Dollar aus, die in Verbindung mit den 14 US-Dollar die aus unserer Sicht gegenwärtig zentrale Unterstützung bilden. Im Bereich von 12,7 US-Dollar liegt das markante Mai-Tief, das noch einmal aktuell werden könnte, sollte es für Plug Power unter die 14 US-Dollar gehen. Die Aktie ist stark überverkauft. Damit wäre sie eigentlich reif für eine technisch motivierte Erholung. Zudem hat Plug Power die zentrale Unterstützungszone 15 US-Dollar / 14 US-Dollar erreicht. Erste Relevanz würden Vorstöße auf der Oberseite jedoch erst erlangen, sollten sie die Aktie über die 18,3 US-Dollar zurückführen. […]“

Nachhaltige Vorstöße auf der Oberseite blieben auch in den letzten Wochen Mangelware. Die so wichtige Rückeroberung des massiven Widerstands bei 18,3 US-Dollar gelang Plug Power nicht. Stattdessen erhöhte sich der Druck auf der Unterseite.

Das markante Mai-Tief, welches damals im Bereich von 12,7 US-Dollar ausgebildet wurde, geriet zunehmend in den Fokus des Handelsgeschehens. Zuletzt setzte Plug Power darunter.

Der Rücksetzer unter die 12,7 US-Dollar hat ein neues Verkaufssignal ausgelöst und dieses ist offenbar auch gewillt, seine Wirkung zu entfalten. Mittlerweile ist der Aktienkurs unter die 12 US-Dollar gerutscht. Es droht eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 10 US-Dollar. Ob der stark überverkauften Lage sind Gegenbewegungen jederzeit möglich, doch erst ein Vorstoß über die Zone 14 US-Dollar / 15 US-Dollar würde Relevanz erlangen.