DZ BANK stuft Tesla auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Tesla von 295 auf 190 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ankündigung des Elektroauto-Herstellers, die Produktion am wichtigen Standort Shanghai ab dem 20. Januar für rund zwei Wochen anzuhalten, werfe Fragen auf, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht nicht zuletzt durch die aktuelle Covid-Pandemiewelle in China derzeit eine temporäre Nachfrageschwäche. Tesla kämpfe mit einer ungewissen Absatzentwicklung am chinesischen Markt. Der Analyst unterzog daher seine Ergebnisschätzungen einer Korrektur. Ab dem zweiten Halbjahr 2023 rechnet er wieder mit einer ansteigenden Absatzdynamik, unterstützt durch erste Auslieferungen des Cybertrucks./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.12.2022 / 15:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.12.2022 / 15:42 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 113,0USD gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m