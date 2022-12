--------------------------------------------------------------

Düsseldorf (ots) - PwC-Umfrage: 84 Prozent der Befragten bereiten die

Preissteigerungen Sorgen / Sieben von zehn wollen beim Reisen sparen - indem sie

weniger reisen, den Aufenthalt verkürzen oder auf Aktivitäten und Komfort

verzichten / 58 Prozent würden zugunsten der Urlaubskasse zuhause die Ausgaben

für Events und Kulturveranstaltungen reduzieren / Ein Drittel denkt darüber

nach, mit Urlaub in Deutschland Energiekosten zuhause zu sparen





Die aktuellen Preissteigerungen bereiten sehr vielen Menschen Sorgen und das hatauch unmittelbare Auswirkungen auf den Konsum und die Urlaubspläne derDeutschen: Eine deutliche Mehrheit will beim Reisen kürzertreten, indem sie etwanicht mehr so weit, kürzer, seltener oder günstiger verreisen. Obwohl rund dieHälfte der Befragten ihre finanzielle Situation als schlecht bewertet (+19Prozentpunkte gegenüber April 2022), ist der Wille zum Sparen bei Urlaubsreisenleicht gesunken. Es zeigt sich vor allem ein gegenläufiger Trend für In- undAuslandsreisen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland unter 1.000Menschen in Deutschland zwischen 18 und 65 Jahren. PwC vergleicht zudem dieaktuellen Erkenntnisse mit den Ergebnissen einer gleich angelegten Befragung vonEnde April 2022 (https://www.pwc.de/de/transport-und-logistik/pwc-infografik-inflation-aendert-urlaubsplaene.pdf) .Mit steigenden Preisen schwindet die Zuversicht der DeutschenIn der aktuellen Befragung stuft knapp die Hälfte der Befragten ihre finanzielleSituation als schlecht ein - im Frühjahr war es noch rund jede:r dritte. DieHoffnung, dass sich die eigene Finanzlage in den kommenden sechs Monatenverbessert oder zumindest nicht verschlechtert, teilen aktuell 58 Prozent. ImApril zeigten sich noch 67 Prozent der Befragten optimistisch. Die hoheInflation treibt die große Mehrheit der Befragten nach wie vor um: 84 Prozentzeigen sich wegen steigender Preise besorgt - nahezu unverändert seit April.Trotz Inflation kehrt die Reiselust allmählich zurückDer erklärte Sparwille der Deutschen ist bei allen Individual- undPauschalreisen im In- und europäischem Ausland leicht rückläufig - verbleibtaber auf einem hohen Niveau: Mehr als 70 Prozent der bekennendenPauschalreisenden denken darüber nach, günstiger, kürzer oder gar nicht zuverreisen. Auch wenn der Rotstift bei Individualreisen ins Ausland weniger alsim Frühjahr angesetzt wird, sucht die große Mehrheit Wege, die Reise günstiger