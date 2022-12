Calmfidence® Gründerin Nell Pütter erhält Auszeichnung für Leadership auf der Education 2.0 Conference in Dubai und wurde für ihren außergewöhnlichen Beitrag in der Bildungsbranche ausgezeichnet.

--------------------------------------------------------------

Hamburg (ots) - Nell Pütter, visionäre Gründerin und CEO der Calmfidence®

Academy, erhielt als besondere Auszeichnung den Outstanding Leadership Award auf

der Education 2.0 Conference in Dubai.





Als zertifizierte Trainerin und Coach für Positive Psychologie und CoreTransformation wurde Nell Pütter für ihren außergewöhnlichen Beitrag in derBildungsbranche ausgezeichnet, insbesondere zum Thema Self-Leadership, auf dassie sich spezialisiert hat. Die Calmfidence® Academy ist ihr Ausbildungszentrum,das Programme entwickelt, die Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihreGrenzen durch Methoden der inneren Arbeit zu überwinden.Nell Pütter unterrichtet Menschen auf der ganzen Welt in innerer Transformationund wendet dabei eine breite Palette von Methoden der inneren Arbeit an, dadiese tiefgreifend, ganzheitlich, effektiv und leicht auf eine Vielzahl vonThemen anwendbar sind, sei es am Arbeitsplatz oder zu Hause."Zu lernen, die Selbstführung von innen heraus zu meistern, ist vonentscheidender Bedeutung, da der Erfolg oder das Scheitern eines Menschenletztlich auf seiner Fähigkeit beruht, die innere Welt effektiv zu steuern", soder Preisträger des Leadership Award. "Und am wichtigsten ist es, eine gesundeBeziehung zu sich selbst aufgebaut zu haben."Die Preisträgerin des Leadership Award hilft Menschen in Einzelsitzungen, diesie in ihrer privaten CoachingPraxis für Self-Leadership in Hamburg inenglischer, deutscher und russischer Sprache anbietet. Darüber hinaus bietetNell Pütter im Rahmen ihrer Wellbeing@Work-Initiative auch maßgeschneiderteWorkshops für Selbstführung, Wohlbefiden und emotionale Intelligenz fürUnternehmer und Managementgruppen an. Nell Pütter ist Autorin des BuchesBlueprint of Core Calmfidence.Über Calmfidence® AcademyDie Calmfidence® Academy ist ein Bildungszentrum, das von Nell Pütter gegründetwurde. Als Initiator, Mentor und Sparringspartner unterstützt das UnternehmenEntscheider:innen, Talente und Unternehmer:innen dabei, aus der inneren Balanceund emotionalen Stabilität heraus aufzublühen. Das Unternehmen gibt sein Wissenum die innere Transformation an Personalverantwortliche weiter, die mit ihrenSelbstführungstrainings die Corporate Health in Organisationen gestalten.Darüber hinaus entwickelt die Calmfidence® Academy Programme für spezielleGruppen wie junge Berufstätige, Frauen in der Wirtschaft und internationaleExpats. Erfahren Sie mehr über Calmfidence® unter https://www.calmfidence.eu/Pressekontakt:Julie MorgensternCalmfidence® AcademyHartungstrasse 16,20146 Hamburg+49 40 210 82 80 2mailto:core@calmfidence.euhttp://www.calmfidence.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167271/5404274OTS: Calmfidence