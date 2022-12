Ist die Rückforderung von Corona-Hilfen in Mecklenburg-Vorpommern nicht rechtens? Bescheide zur Förderung offensichtlich widersprüchlich

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lahr (ots) - Neben Nordrhein-Westfalen kommt es auch in Mecklenburg-Vorpommernzu Unstimmigkeiten zwischen Förderung und Rückforderung von Corona-Hilfen. Ineinem der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vorliegenden Bewilligungsbescheid istwörtlich von einer "nicht rückzahlbaren Hilfe" die Rede. In denNebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids wird jedoch ausgeführt, dass eineÜberkompensation zurückzuzahlen ist. Der Bescheid ist damit aus Sicht derKanzlei widersprüchlich. Nach der bisherigen Rechtsprechung zurCorona-Soforthilfe gilt, dass Zweifel zulasten der Behörde gehen. So haben esdie Verwaltungsgerichte in Gelsenkirchen, Köln und Düsseldorf gesehen. DieKanzlei Dr. Stoll & Sauer hält eine Rechtsberatung für ratsam, bevor dieRückzahlung veranlasst wird. Bereits wenn die Anfragen auftauchen, macht der Wegzum Anwalt Sinn, um sich im Bürokratie-Dschungel zurechtzufinden. Dr. Stoll &Sauer bietet betroffenen Unternehmen und Selbstständigen bundesweit imOnline-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen)eine kostenlose Erstberatung an. Mehr Infos zum Thema "Coronahilfen" gibt es aufunserer Website. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/themengebiete/bank-und-kapitalmarktrecht/corona-soforthilfen-rechtsberatung-vor-rueckzahlung-lohnt-sich)Mecklenburg-Vorpommern: Müssen Corona-Hilfen nicht zurückgezahlt werden?Die unbürokratisch ausbezahlten Corona-Hilfen waren in der Corona-Krise derJahre 2020 und 2021 für Unternehmen, Kleinunternehmen und Solo-Selbstständigeein Segen. Doch jetzt fordern Bund und Länder von vielen Empfängern teilweiseoder sogar die komplette Hilfe zurück oder wollen weitere Unterlagen einsehen.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hält in jedem Fall eine Rechtsberatung für ratsam,bevor die Rückzahlung veranlasst wird.Denn nicht immer ist die Rückforderung gerechtfertigt. In Nordrhein-Westfalenkonnten bereits für Unternehmen günstige Urteile erstritten werden. Und jetztliegen der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Unterlagen vor, aus denen hervorgeht, dassauch in Mecklenburg-Vorpommern bei den gesetzlichen Bestimmungen zurCorona-Hilfe handwerklich unsauber gearbeitet worden ist. Letztlich kann dasdazu führen, dass Unternehmen die Hilfe nicht zurückzahlen müssen. Was istpassiert?- In einem Bewilligungsbescheid ist wörtlich von einer "nicht rückzahlbarenHilfe" die Rede.- In den Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids wird ausgeführt, dass eineÜberkompensation zurückzuzahlen ist.- Für die Sichtweise, dass die Soforthilfe nicht zurückbezahlt werden muss,spricht auch der Umstand, dass im März 2020 in öffentlichen Verlautbarungen