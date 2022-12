Es ist alles für den charttechnischen Showdown vorbereitet. Nach einer kleinen Schwächephase hat sich Halliburton erneut an einen eminent wichtigen Widerstand herangearbeitet. Gelingt der Aktie dieses Mal der Durchbruch und damit einhergehend ein frisches Kaufsignal?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Halliburton vom 08.11. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit setzte Halliburton den (ehemaligen) Widerstandsbereich um 30 US-Dollar / 32,3 US-Dollar stark unter Druck. Nach einigem Hin und Her gelang es der Aktie schließlich, diese Hürde zu überwinden. Auch die zuletzt thematisierten 35 US-Dollar stellten für Halliburton keine allzu große Herausforderung dar. Die Aktie blieb daraufhin am Drücker und nähert sich nun mit großer Vehemenz der Zone um 40 US-Dollar. Die Aktie ist mit Blick auf die zurückliegende Rally zwar überkauft und damit anfällig für Gewinnmitnahmen, dennoch lässt sich noch keine Schwäche ausmachen. Solange etwaige Rücksetzer auf 35 US-Dollar begrenzt bleiben, ist alles im grünen Bereich. Selbst ein Durchmarsch in Richtung Juni-Hoch, das die Aktie damals bei knapp 44 US-Dollar ausgebildet hatte, scheint gegenwärtig nicht auszuschließen zu sein.“

In den letzten Wochen unternahm Halliburton einige Anläufe, die Widerstandsmarke um 40 US-Dollar zu überwinden.

Erst Anfang Dezember mündete ein Versuch, die 40 US-Dollar zu überwinden, in einer knackigen Korrektur. Halliburton geriet zwischenzeitlich mächtig unter Druck und musste kurzzeitig unter die 35 US-Dollar abtauchen. Selbst ein „Durchmarsch“ in Richtung 32,3 US-Dollar bzw. 30 US-Dollar schien in dieser Phase nicht ausgeschlossen. Immerhin hielt die 200-Tage-Linie dem Druck damals Stand. Die Aktie berappelte sich wieder und klopft nun erneut an der 40er Marke an.

Die charttechnische Ausgangslage ist unverändert. Halliburton muss über die 40 US-Dollar, um sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 44 US-Dollar zu eröffnen. Mit Blick auf die Relevanz der 40 US-Dollar muss allerdings auch ein erneuter Rückschlag einkalkuliert werden. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat nunmehr der Bereich des letzten Verlaufstiefs bei 33 US-Dollar. Darunter sollte es tunlichst nicht mehr gehen.