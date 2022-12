Southwest Airlines standen weiter unter Druck mit einem Minus von drei Prozent. Mit einer Vielzahl von Flugausfällen und -verspätungen hatte die Fluggesellschaft am Weihnachtswochenende die Kunden verärgert. Das US-Verkehrsministerium kündigte eine Untersuchung an. Andere Airlines leiden zwar auch unter dem harschen Winterwetter in weiten Teilen der USA, verzeichnen aber nicht annähernd so viele Ausfälle wie Southwest. Die Probleme dürften dem Unternehmen zufolge auch erst einmal anhalten. Luftfahrt-Experten wie Analysten bemängeln fehlende Investitionen in Technologie./ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine Jahresschluss-Rally scheint sich für die Anleger am US-Aktienmarkt kaum noch zu erfüllen. Am Mittwoch gaben Standardwerte wie Technologie-Aktien nach. Anziehende Renditen am Anleihemarkt - in diesem Jahr angesichts der Zinswende der US-Notenbank einer der Hauptgründe für die Kursschwäche am Aktienmarkt - waren erneut der Spielverderber.

