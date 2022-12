Zurück zur Normalität, Kommentar zu Insolvenzen von Sabine Reifenberger

Frankfurt (ots) - Der Begriff der Insolvenzwelle wurde in den vergangenen Jahren

so oft bemüht, dass man sich kaum noch traut, ihn zu verwenden. Die Welle wurde

während der Corona-Pandemie prophezeit, gefürchtet, für überfällig erklärt und

letztlich dank umfassender Hilfsprogramme weitgehend trockengelegt. Kurzfristig

waren die Hilfen ein Erfolg, zahlreiche Unternehmen und Arbeitsplätze haben

dadurch zumindest die Pandemie überstanden. Doch die langfristige Bilanz dürfte

weniger positiv ausfallen. Unternehmen, die bereits mit schweren Blessuren aus

der Pandemie gekommen sind, müssen nun mit hohen Energie- und Materialpreisen,

sinkender Konsumlaune und steigenden Finanzierungskosten zurechtkommen. Das wird

nicht allen gelingen.



Kreditversicherer haben im zu Ende gehenden Jahr wieder mehr Zahlungsausfälle

regulieren müssen als 2021 und stellen sich darauf ein, dass diese Entwicklung

anhält. Das Statistische Bundesamt verzeichnete im Oktober und November jeweils

steigende Insolvenzzahlen, und auch die Großinsolvenzen, in die Insolvenzanträge

von Unternehmen mit einem Umsatz ab 10 Mill. Euro einfließen, haben im Vergleich

zum Vorjahr um gut 30 % zugelegt.