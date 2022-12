WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Wohnungsbau:

"Zwei Trends führen derzeit zu vielen Stornierungen bei laufenden Bauprojekten oder dem Zurückstellen von geplanten Projekten. Da sind die steigenden Zinsen für Kredite, die die Darlehenskosten in die Höhe treiben. Materialengpässe, steigende Baustoffpreise, Fachkräftemangel und kletternde Löhne sowie knappe und damit teure Bauflächen sorgen gleichzeitig für weiterhin höhere Baukosten. Das vom Ampel-Koalition gestartete "Bündnis bezahlbarer Wohnungsbau" hat zwar einen ganzen Strauß von Maßnahmen angekündigt, aber bisher wenig umgesetzt. Die eingeplanten Milliarden für den sozialen Wohnungsbau müssen in den nächsten Jahren aber tatsächlich auch fließen, wenn der Notstand in den Ballungsräumen wie dem Rhein-Main-Gebiet wirksam bekämpft werden soll."/yyzz/DP/nas