FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am vorletzten Börsentag 2022 dürfte das Aufwärtspotenzial am deutschen Aktienmarkt begrenzt sein. Die Vorgaben aus dem späten US-Aktienhandel sind belastend: Der Dow Jones Industrial hatte wegen aufkommender Sorgen über die rasant steigenden Covid-Infektionen in China am Vorabend gut ein Prozent verloren und nur knapp über dem Tagestief geschlossen. Auch Asiens große Börsen meldeten am Donnerstag Verluste.

Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax 0,33 Prozent niedriger bei 13 880 Punkten. Damit entfernt sich der Leitindex wieder etwas weiter von der Marke von 14 000 Zähler, um die er zuletzt gependelt war. Die Handelsvolumina dürften derweil weiter zurückgehen./bek/jha/