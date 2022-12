Gold Royalty Corp. gibt das Jahresergebnis 2022 mit Rekordjahreseinnahmen bekannt, die die Prognosen übertreffen

Vancouver, British Columbia - 27. Dezember 2022 - Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... ) (NYSE American: GROY) freut sich, die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 30. September 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt zu geben. In Zukunft wird das Unternehmen ab 2023 sein Geschäftsjahresende auf den 31. Dezember umstellen, um es besser an den Berichtszyklus unserer Mitbewerber anzugleichen. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, sagte: „Wir freuen uns, dass wir unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 mit Gesamteinnahmen und Optionserlösen[i] in Höhe von 5,7 Millionen USD aus unserem äußerst erfolgreichen Royalty-Programm übertroffen haben. Dies ist das erste vollständige Geschäftsjahr für Gold Royalty als börsennotiertes Unternehmen, in dem unser Portfolio bereits ein bedeutendes organisches Umsatzwachstum aufweist und in dem mehrere unserer bedeutendsten Royalties aus hochwertigen, langlebigen Projekten in den nächsten 12 bis 18 Monaten in Produktion gehen werden.“

„Unsere derzeitige Asset-Basis und unsere starke Bilanz bilden eine solide Grundlage für unser Wachstum, und wir sind optimistisch, dass wir auch weiterhin neue Assets in unser Portfolio aufnehmen können. Wir freuen uns auch, ankündigen zu können, dass wir in der ersten Hälfte des Jahres 2023 unser erstes Asset-Handbuch und unseren ersten ESG- und Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen werden“, fügte Herr Garofalo hinzu.

Zu den Highlights des Geschäftsjahres 2022 zählen:

- Gesamteinnahmen und Optionserlöse1 aus dem Royalty-Programm in Höhe von 0,9 Mio. USD und 5,7 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr, das am 30. September 2022 endete, was die Prognose von 5,0 Mio. USD für das Geschäftsjahr übertrifft;

- 517 und 2.156 Unzen Goldäquivalent („GEOs“, Gold Equivalent Ounces)1 was einem Umsatz von 0,9 Mio. USD bzw. 3,9 Mio. USD für die drei Monate und das Jahr bis zum 30. September 2022 entspricht;

- Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von ca. 14,2 Mio. USD zum 30. September 2022, die das Unternehmen gut für weiteres Wachstum positionieren. Darin nicht enthalten ist eine Akkordeonfunktion in der revolvierenden Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 15,0 Mio. USD vorsieht.

- In dem am 30. September 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr setzte das Unternehmen die Ausführung seiner Akquisitionsstrategie fort und schloss die Akquisition von Abitibi Royalties Inc. und Golden Valley Mines and Royalties Ltd. ab, erwarb eine Royalty für das Goldprojekt Côté, erweiterte seine Royalties an der Beaufor-Mine und erwarb ein Portfolio von Royalties in Nevada von Nevada Gold Mines LLC;

- Gold Royalty‘s Portfolio wird auf 216[ii] Royalties erweitert, wobei der Schwerpunkt auf den besten Bergbaurevieren in Nord- und Südamerika liegt (Fraser Institute of Mining Attractiveness Index 2021); und

- Gold Royalty führte im Jahr 2022 vierteljährliche Dividenden ein, die bei den derzeitigen Aktienkursen eine Rendite von über 1,5 % erzielen.

A summary of the financial and operating results for the year ended September 30, 2022, follows:

Jahr endend 30. September 2022 Jahr endend 30. September 2021 (in Tausend Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie) ($) ($) Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung Umsatz 3.944 192 Nettoverlust (17.346) (15.006) Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0,14) (0,45) Dividendenausschüttung pro Aktie 0,03 0 Non-IFRS und andere Kennzahlen Gesamtumsatz und Optionserlöse* 5.724 192 Bereinigter Nettoverlust * (12.462) (9.338) Bereinigter Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert * (0,10) (0,28) Gesamte GEOs* 2,.56 104 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals * (12.169) (9.088) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals und transaktionsbezogene Kosten* (6.576) (5.853)

* Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen unten.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 20-F, einschließlich der geprüften Jahresabschlüsse und der Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr. Kopien davon sind unter dem Unternehmensprofil unter www.sedar.com und www.sec.gov verfügbar.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus aus Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Peter Behncke

Manager, Corporate Development & Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators eine „qualifizierte Person“ und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Wir haben in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, wie sie in den International Financial Reporting Standards („IFRS“) vorgeschrieben ist, darunter: (i) Gesamtumsatz und Optionserlöse, die durch Addition der Erlöse aus Optionsvereinbarungen zu den Umsatzerlösen ermittelt werden; (ii) bereinigter Nettoverlust, der durch Abzug von transaktionsbezogenen Aufwendungen, Verlustanteilen und Verwässerungsgewinnen bei assoziierten Unternehmen, Wertminderungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten und kurzfristigen Anlagen, Gewinnen aus Darlehensänderungen, Wechselkursgewinnen/(-verlusten) und sonstigen Erträgen vom Nettogewinn (-verlust) ermittelt wird; (iii) bereinigter Nettoverlust je Aktie, der durch Division des bereinigten Nettoverlusts durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien für den betreffenden Zeitraum ermittelt wird; (iv) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ohne Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals, der ermittelt wird, indem die Auswirkungen von Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit herausgerechnet werden; (v) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ohne Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals und transaktionsbedingte Ausgaben, der ermittelt wird, indem transaktionsbedingte Ausgaben vom Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ohne Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals abgezogen werden; und (vi) GEOs, die ermittelt werden, indem die Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den entsprechenden Zeitraum geteilt werden. Dies sind allesamt Nicht-IFRS-Kennzahlen. Die Darstellung solcher Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Das Unternehmen legt diese Kennzahlen vor, da es davon ausgeht, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Royalty-Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass andere Unternehmen solche Kennzahlen möglicherweise anders berechnen. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Für zusätzliche Informationen, einschließlich einer numerischen Abstimmung solcher Non-IFRS-Kennzahlen, sollten die Leser den Abschnitt „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ (Non-IFRS-Measures) im Lagebericht des Unternehmens (Management’s Discussion ans Analysis) für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr lesen, der auf den Profilen des Unternehmens unter www.sedar.com und www.sec.gov verfügbar ist.

Hinweis für Investoren

Die Angaben zu Liegenschaften, an denen Gold Royalty Royalties oder andere Beteiligungen hält, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Liegenschaften, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen nicht zutreffend sind, kann es nicht garantieren, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder richtig sind.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Projekte, die den Royalty-Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen. Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Genauigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Übernahmen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Liegenschaften, die den Royalty-Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Liegenschaften auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken in Bezug auf die Betreiber der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, dem Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie den Auswirkungen von COVID-19 und der Reaktion der relevanten Regierungen auf COVID-19 und der Wirksamkeit solcher Reaktionen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, und anderen Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Jahr und in seinen anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter seinen Profilen unter www. sedar.com und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i] Siehe Nicht-IFRS Kennzahlen unten.

[ii] Die Anzahl der Royalties wird auf einer Pro Forma-Basis dargestellt, wobei der Abschluss der zuvor angekündigten Vereinbarung mit Val-d'Or Mining angenommen wird. Siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Dezember 2022.

