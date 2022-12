MAG Silver berichtet über das Projekt Juanicipio

Vancouver, British Columbia. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) („MAG“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp ...) meldet, dass das Unternehmen von Fresnillo Plc („Fresnillo“), dem Betreiber des Projekts Juanicipio (das „Projekt“ oder „Juanicipio“), die Bestätigung erhalten hat, dass die abschließenden Tests der nachgelagerten Stromverteilungs- und Kontrollsysteme des Projekts jetzt abgeschlossen sind. Das gesamte System wurde jetzt unter Strom gesetzt und Juanicipio ist an das nationale Stromnetz angeschlossen worden.

Wir wurden darüber informiert, dass damit die zusätzlichen Tests abgeschlossen sind, die vom staatlichen Stromversorgungsunternehmen CFE (Comisión Federal de Electricidad) gefordert wurden, um die Kompatibilität zwischen den neuen und aktualisierten Umspannstationen, die von Fresnillo im Namen von Fresnillo und MAG Silver im Rahmen des Projekts installiert wurden, und der bestehenden älteren Infrastruktur von CFE zu überprüfen.

„Der Anschluss an das Stromnetz ist ein lang erwarteter Meilenstein für das Projekt Juanicipio, unsere Stakeholder und Aktionäre gleichermaßen, und wir sind dankbar für das Verständnis und die Geduld, mit der die letzten Schritte zum Anschluss der Anlage an das nationale Stromnetz durchgeführt wurden“, sagte George Paspalas, President und CEO von MAG. „Wir wenden uns jetzt der Zusammenarbeit mit Fresnillo zu, um die Wertschöpfung von Juanicipio zu maximieren, während wir den Betrieb hochfahren und Juanicipio zu einem Tier-1-Silberproduzenten ausbauen.“

Es ist geplant, das Projekt zunächst mit niedrighaltigem Haldenmaterial in Betrieb zu nehmen. Wie bereits berichtet, wurden die Anlagenteile nach dem Zerkleinerungskreislauf mit Zusatzstromversorgung in Betrieb genommen, was einen raschen Hochlauf ermöglicht, wobei Fresnillo die Zielsetzung ankündigte, die volle Nennkapazität im zweiten Quartal 2023 zu erreichen. Sobald die Inbetriebnahme abgeschlossen ist, wird hochgradiges mineralisiertes Material in der Anlage Juanicipio aufbereitet und, soweit es die Abbauraten erlauben, weiterhin in den nahe gelegenen Betrieben Saucito und Fresnillo aufbereitet.