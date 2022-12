Vancouver, British Columbia – 29. Dezember 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Prospectair Geosurveys die Verarbeitung der im Rahmen der helikoptergestützten hochauflösenden Magnetikmessung aus den unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebieten Georgia Lake North und West in der kanadischen Provinz Ontario (das „Konzessionsgebiet“) erhobenen Datensätze nunmehr abgeschlossen hat.

Das Konzessionsgebiet grenzt unmittelbar an das von der Firma Rock Tech Lithium Inc. (RCK-V) („Rock Tech“) explorierte Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake und befindet sich rund 160 km nordöstlich von Thunder Bay in der kanadischen Provinz Ontario, auf dem Gelände der Bergbauregion Thunder Bay.

Recharge wird die Datensätze im Laufe des kommenden Monats sondieren, um im Frühjahr ein Feldprogramm mit geologischen Kartierungen und Prospektionen in den Zielgebieten durchführen zu können, sobald die Rahmenbedingungen günstig sind.

CEO David Greenway erklärt: „Derzeit erzielen wir in allen Bereichen unseres Projektportfolios gute Fortschritte. Wir sind von der Effizienz der Firma Prospectair Geosurveys im Hinblick auf die Bearbeitungsdauer der geophysikalischen Daten begeistert und warten schon mit Spannung auf die Auswertung der Ergebnisse, damit wir im Frühjahr 2023 ein ambitioniertes Feldprogramm in unserem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Georgia Lake absolvieren können.“

„Ziel dieser Flugmessung war es, die Chancen einer strukturellen Kontinuität ausgehend von den aktiven Erschließungsbereichen des benachbarten Projekts Georgia Lake mit der Firma Rock Tech als Betreiber zu ermitteln. Rock Tech hat eine wichtige Lithiumliefervereinbarung mit der Mercedes-Benz AG unterzeichnet und Recharge hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Projektportfolio zum Nutzen aller Beteiligten auszubauen und daraus entsprechende Einnahmen zu erzielen“, so Greenway weiter.

Am 20. Oktober 2022 unterzeichnete Mercedes-Benz (MBGn.DE) mit der kanadisch-deutschen Gesellschaft Rock Tech eine Liefervereinbarung, die eine jährliche Liefermenge von durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität vorsieht. Der Deal, der kurz nach der Ankündigung der beiden Konzerne, eine strategische Partnerschaft zu sondieren, zustande kam, hat nach Angaben der beiden Unternehmen eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 1,5 Milliarden Euro (1,47 Milliarden US-Dollar) bewertet. Die geplante Liefermenge an Lithiumhydroxid reicht für 150.000 Autos jährlich.