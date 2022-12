München (ots) -



- DtGV-Auszeichnung: CHECK24 bei Mietwagen, Mobilfunk und Reiseportale vorne

- Service: Kostenlose Beratung und einfacher Vertragsverwaltung im Kundenkonto



CHECK24 ist mehrfacher Preisträger des Deutschen Kunden-Awards 2022/23. Zu

diesem Ergebnis kommt die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH

(DtGV).1) In den Branchen Mietwagenportale , Vergleichsportale Mobilfunk und

Reiseportale erreicht das Münchener Vergleichsportal in allen Teilkategorien den

ersten Platz.





Bei den Hotel-Preisvergleichsportalen sichert sich CHECK24 den ersten Platz inden Teilkategorien Kundenservice und Preis-Leistung und bei denPreisvergleichsportalen den ersten Platz in der Teilkategorie Kundenservice.Insgesamt haben die Expert*innen der DtGV mehr als 339.000 Kundenmeinungen zuinsgesamt 2.589 Unternehmen aus 258 Branchen eingeholt. Die Panelisten derOnline-Befragung wurden so gewählt, dass sie einen repräsentativen Querschnittder Bevölkerung abbilden. Berücksichtigt wurden ausschließlich Urteile vonPersonen, die in den vergangenen drei Jahren eine Kundenbeziehung zu dem zubeurteilenden Unternehmen hatten. Die Beurteilung erfolgte anhand der dreiScores "Kundenzufriedenheit", "Kundenservice" und "Preis-Leistung". Die Scoreswurden auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet.Service: Kostenlose Beratung und einfacher Vertragsverwaltung im KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon, Chatund E-Mail. Verbraucher*innen sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto.Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 MillionenKund*innen zu schätzen.1)Quelle: https://www.dtgv.de/awards/dka2022-23/ [27.12.2022]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz undKund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige Hundert Euro. Sie wählen ausüber 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern,mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbieternfür DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik,Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften, über 75Pauschalreiseveranstaltern und Dienstleistern aus ca. 70 Kategorien das für siepassende Angebot. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie diepersönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innenkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Zur CHECK24 Gruppegehört auch die C24 Bank. CHECK24 hat seinen Hauptsitz in München und ist an 18weiteren Standorten in Deutschland vertreten.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.