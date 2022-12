Luxus-Aktentasche von der Steuer absetzen? Steuerberaterin nennt 5 Tipps, wie man auch repräsentative Ausgaben absetzen kann, wenn man es richtig macht (FOTO)

Kaiserslautern (ots) - Grundsätzlich ist jeder daran interessiert, möglichst

viele Steuern zu sparen. Gerade für Unternehmer und Gutverdiener wird das

regelmäßig zum Volkssport: Immer wieder möchten sie Luxusartikel von der Steuer

absetzen. Allerdings sind sich die Bürger und das Finanzamt nicht immer darüber

einig, welche Produkte hierfür wirklich infrage kommen.



"Wer es richtig anstellt, kann sogar bestimmte Handtaschen von der Steuer

absetzen - und damit eine Menge Geld sparen", sagt Miriam Pioch. Als

Steuerberaterin weiß sie genau, was das Finanzamt anerkennt - und wo es

schwierig wird. In diesem Beitrag hat sie fünf Steuer-Tipps für Luxus-Ausgaben

zusammengestellt und verrät, worauf man beim Absetzen achten sollte.





Einzelfallentscheidung nutzenWohl jeder Unternehmer ist bestrebt, Steuern zu sparen und möglichst vieleAusgaben beim Finanzamt geltend zu machen. Vielen ist dabei nicht bewusst, dasssich auch Luxusartikel und persönliche Gebrauchsgegenstände von der Steuerabsetzen lassen - denn der Fiskus lehnt diese Ausgaben nicht von vornherein ab,sondern nimmt hier immer eine Einzelfallentscheidung vor.Solange sich der Aufwand auf das eigene Einkommen auswirkt, muss das Finanzamtin der Regel eine Anschaffung auch als absetzbar anerkennen. Hier brauchenUnternehmer auch keine falschen Gewissensbisse zu haben: Der Gesetzgeber hat ausgutem Grund genau festgelegt, welche Ausgaben sich steuerlich absetzen lassen.Als Betriebsausgabe deklarierenZunächst müssen Unternehmer die jeweilige Anschaffung als Betriebsausgabeausweisen. Mit dieser Voraussetzung steht und fällt jede Entscheidung derFinanzbehörden. Ein gutes Beispiel ist dabei der Kauf einer Luxus-Aktentascheoder eines hochwertigen Laptop-Koffers: Dabei prüft der Fiskus genau, ob einordentlicher und gewissenhafter Kaufmann diese spezielle Ausgabe gewählt hat, umbetriebliche Vorteile für sein Unternehmen zu erzielen - es muss sich also umeine betrieblich veranlasste Anschaffung handeln.In diesem Beispiel kann der Unternehmer nun geltend machen, dass er in derAktentasche die Firmenunterlagen oder das Geschäfts-Notebook transportierenmöchte. Diese Angabe ist völlig legitim und für das Finanzamt auchnachvollziehbar. Allerdings sollten Firmeneigner und Gesellschafter hier immergenau hinschauen und die Gesetzeslage am besten durch einen Steuerberater prüfenlassen. Die Finanzämter sind immer auf der Suche nach Unternehmern, die privateAusgaben über die Betriebe laufen lassen und so ihre Gewinnausschüttungverdecken wollen. Wer sich hier jedoch an Recht und Gesetz hält, hat auch beim