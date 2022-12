Insolvenzen nehmen zu Unternehmensberater erklärt, wie sich Unternehmen jetzt schützen können (FOTO)

Hannover (ots) - Die Befürchtungen um eine Insolvenzwelle in Deutschland haben

sich erfüllt: Die Firmenpleiten haben im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich

zugenommen. Verantwortlich dafür sind in erster Linie die hohen Energiekosten.

Dadurch geraten Unternehmen immer mehr unter Druck - selbst in der bislang so

erfolgsverwöhnten E-Commerce-Branche.



"Alles weist darauf hin, dass die Zahl der Insolvenzen in den nächsten Monaten

weiter spürbar ansteigen wird", weiß Robert Giebenrath, der als

Unternehmensberater im Finanzbereich jeden Tag haarsträubende Fälle erlebt.

"Viele Unternehmen haben gerade einmal fünf Prozent Marge, machen aber dennoch

keine Liquiditätsplanung - ein schwerwiegender Fehler, der bald zu

Massenentlassungen führen könnte." Gerne berichtet Robert Giebenrath im

Folgenden, wie sich die Wirtschaftslage entwickelt - und wie sich Unternehmen

jetzt optimal schützen können.