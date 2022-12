Der Laborzulieferer Sartorius kommt bei seinen Wachstumsplänen nach eigenen Angaben schneller voran als gedacht. Aktuell liege der Dax-Neuling in etwa zwei Jahre vor dem eigenen Plan, so CEO Joachim Kreuzburg. Erst im September 2021 war das Unternehmen im Zuge der Dax-Umstrukturierung in den Prime-Standard aufgestiegen. Ein Blick auf die Kursentwicklung der Aktie spiegelt dies zwar nicht unbedingt wider, insgesamt aber kommen Hoffnungen auf eine weitere Erholung und damit deutliche Kapitalzuflüsse auf. Insgesamt aber notiert die Aktie deutlich über dem durch die Corona-Pandemie ausgelösten Verlaufstiefs.

Starker Support bei 300 EUR

Der Bereich um 300,00 Euro wirkt sich äußerst positiv und insbesondere stabilisierend auf den Kursverlauf der Sartorius-Aktie aus, allerdings herrscht seit Anfang dieses Jahres eine grobe Seitwärtsbewegung mit uneindeutigen Handelssignalen. Erst eine Auflösung dieser Schiebephase dürfte größere Signalwirkung entfalten und zu weiteren Kapitalzuflüssen führen. Ein erster positiver Schritt wäre ein Anstieg mindestens über 378,00 Euro, im Zuge dessen könnten Zugewinne an 400,00 Euro erfolgen. Aber erst darüber dürfte sich eine nachhaltige Auflösung der besagten Seitwärtsspanne abzeichnen. Auf der Unterseite würde ein Bruch von 330,00 Euro Rückfallrisiken zurück auf 300,00 Euro steigern.