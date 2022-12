In der seit Anfang September laufenden Erholungsbewegung, aber immer noch im übergeordneten Abwärtstrend, wurde ein Anstieg des Paares EUR/USD in den Bereich zwischen 1,0614 und 1,0805 US-Dollar favorisiert. In der Spitze markierte das Wechselkurspaar bei 1,0736 US-Dollar Mitte Dezember seinen Höhepunkt und ging in eine grobe Seitwärtsphase über. Doch die Tageskerzen der letzten Tage deuten auf eine zunehmende Abschwächung der Aufwärtsbewegung hin, die sich durchaus in fallenden Kursen manifestieren könnte. Zugute kommt dem Paar jedoch der Anstieg über einen Sekundärtrend, dieser rückt im Zuge einer Konsolidierung nun wieder in den Fokus der Marktteilnehmer. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt enger abgesichert oder aber realisiert werden.

Greenback gewinnt an Wert

Sollte EUR/USD es nicht mehr schaffen über die gestrigen Tageshochs von 1,0675 US-Dollar zuzulegen, würden sich die Hinweise auf eine Konsolidierung zunächst auf 1,0573 und darunter den Sekundärtrend verlaufend um 1,0478 US-Dollar verdichten. Im Zuge einer dreiwelligen Konsolidierung wären auf Sicht der nächsten Tage sogar Rücksetzer auf 1,0364 US-Dollar möglich, wo der Wert auch auf die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 treffen würde. Ein bullisches Szenario kann angesichts der Abgabebereitschaft kaum abgeleitet werden, eine überschießende Welle könnte aber maximal an 1,0805 US-Dollar heranreichen.