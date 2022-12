Bei Vonovia überwiegen die Chancen!

Der Aktienkurs von Vonovia hat das Tief vom coronabedingten Abverkauf am 19. März 2020 bei 31,02 Euro aktuell mit einem Kurs von 22,01 Euro deutlich unterschritten. Damals hat sich der Kurs sehr schnell erholt und am 3. September 2020 ein All Time High bei 58,77 Euro ausgebildet. In der darauffolgenden Seitwärtsentwicklung wurde am 23. August 2021 ein partielles Hoch bei 57,10 Euro markiert. Es folgte eine leichte Kurserosion, die Mitte Februar 2022 in einen rasanten Abwärts-Trend mutierte. Der Trend wurde am 10 November 2022 durchbrochen, nachdem der Aktienkurs einen Tagesgewinn von 11,38 Prozent verzeichnete. Vom All Time High am 3. September 2020 hat sich der Kurs mit minus 64 Prozent mehr als halbiert. In einem möglichen Szenario sollte der Zinserhöhungszyklus nicht so hoch wie erwartet ausfallen und die Bodenbildungsphase in eine Aufwärtsbewegung verwandeln. Zur Orientierung: Das All Time Low wurde am 12. Juli 2013 bei 15,55 Euro im Zuge des Börsenganges markiert.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz: