Tesla – drohen 99 Dollar?

Zurück zu Tesla. Das Unternehmen verlängert seine Pause in Shanghai um zwei Wochen , mehr dazu hier . Dabei ist wichtig: Wir sind bei Feingold Research schon seit Monaten, im Grunde seit zwei Jahren bärisch! auf Tesla. Wir fanden und finden die Aktie viel zu teuer. Deshalb war sie NIE in unserem Markenwertportfolio. Aber – es ist niemals wert, auf eine Aktie all sein Geld zu wetten. Auch sollte man bei Tesla ebenso wenig wie bei Varta, BYD oder wie sie heißen mögen dogmatisch sein. Tesla fällt, doch es gibt auch Argumente FÜR die Aktie. Wir wägen dies deshalb auch im Börsendienst stets ab und zeigen auch passende Papiere für gute Erholungen sowie intelligent gewählte Derivate. Warum?

Liebe Leser, wo liegt der faire Wert der Tesla-Aktie? Bei 50 Dollar oder eher bei 25? Daniel erläutert es ausführlich in einem SPEZIAL-AUDIO. Unser Turbo-Dienst liegt im Vergleich zum 1.1.22 mit 2,9 Prozent im Plus. 2023 erwarten wir ein besseres Börsenjahr, jedoch durchaus turbulent.

Weil Tesla wie Bitcoin oder Gold gesehen werden kann. Es spiele KEINE Rolle, zumindest eine zeitlang, ob Tesla bei 25 oder 50 Dollar fair bewertet wäre. Angebot und Nachfrage entscheidet. Und wenn genug Fans und Investoren Tesla bei 200 sehen wollen – dann notiert sie da. Gold und Bitcoin haben ebenso wenig bis keinen inneren Wert. Wenn jedoch genügend Investoren an ein Objekt glauben, dann ist es teuer oder sehr teuer und kann auch sehr weit klettern. Ganz einfach. Persönlich indizierte Wetten für oder gegen eine Aktie sind an der Börse Quatsch. Man muss mit dem arbeiten, was der Markt einem gibt. Punkt. Nur so kamen und kommen wir auch erfolgreich und positiv durch 2022 und gehen so in 2023 rein – mit frischen Investments.

2022 war kompliziert, mitunter stressig am Aktienmarkt. Wer pro zyklisch unterwegs war, der konnte in seinen Depots 50, manche sogar 90 Prozent Geld verbrennen. Vergleiche unter Börsenbriefen sind immer mit Vorsicht zu genießen, doch für Feingold Research können wir sagen, dass wir 2022 im Plus beenden und 2021 auch deutlich positiv performt haben. 2021 ein klein wenig geringer als mancher Konkurrent, dafür haben wir 2020, 2022 und schon 2009 gezeigt, dass wir in schwierigen Aktienjahren da sind und mit unseren Sicherungen die Depots unserer Abonnenten retten und den Wert erhalten.