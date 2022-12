Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen haben klar, knapp und deutlich sichtbar zu erfolgen. Finanzdienstleister, die unter den Anwendungsbereich der SFDR fallen, haben dazu auf ihrer Website Indikatoren in einem vorgegebenen, standardisierten Format zu veröffentlichen, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einer Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren abbilden. So etwa unter anderem folgende Angaben: der CO2-Fußabdruck; die Treibhausgasemissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird; der Anteil an Investitionen in Unternehmen, die im Bereich fossiler Energieträger tätig sind; oder der Anteil der Investition in Immobilien mit unzureichender Energieeffizienz. Für Unternehmen, die im Schnitt mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen, sind diese Angaben verpflichtend. Alle anderen können selbst entscheiden, ob sie dem nachkommen, müssen aber zumindest begründen, warum sie das nicht tun wollen oder können ("Comply-or-Explain").



Weiters gibt die Verordnung auch standardisierte Formate für die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten in den obligatorischen vorvertraglichen Informationen (z.B. Fondsprospekten) zu Finanzprodukten vor. So zum Beispiel folgende Angaben: der Anteil an Investitionen mit einem Umweltziel; der Anteil sozial relevanter Investitionen; der Anteil der Investitionen, die der Taxonomie, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, entsprechen; oder, ob mit dem Finanzprodukt nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verknüpft sind. Zudem sind die Anleger in regelmäßigen Berichten (z.B. Jahresberichten) darüber zu informieren, ob und wie die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale und Ziele ihres Finanzproduktes tatsächlich erfüllt werden. Auch dafür gibt die Delegierte Verordnung ein standardisiertes Format vor.