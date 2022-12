Laut der Schweizer Investmentbank UBS wird das Wort "Disinflation" im Jahr 2023 das "Wort des Jahres" in der Finanzwelt sein. Disinflation ist die Bezeichnung einer Situation, in der die Inflationsraten im Zeitverlauf zwar sinken, aber immer noch über null liegen.

UBS geht in seinem Global Economics & Markets Outlook für 2023 davon aus, dass das schwache wirtschaftliche Wachstum zusammen mit "mechanischen" Indikatoren, wie nachlassenden Engpässen in der Lieferkette und wachsenden Warenlagern, die Inflationsrate in der ersten Hälfte des Jahres 2023 senken werde.