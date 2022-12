iMetal Resources gibt Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung und außerordentlichen Versammlung bekannt

Vancouver, British Columbia – 29. Dezember 2022 – iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) gibt die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung und der außerordentlichen Aktionärsversammlung am 20. Dezember 2022 bekannt.

Bei der ordentlichen Hauptversammlung und der außerordentlichen Aktionärsversammlung stimmten 7.445.052 Aktien ab und das Unternehmen erhielt die Mehrheitszustimmung zu folgenden Punkten:

Wiederwahl der amtierenden vier Directors für das Folgejahr wie folgt :

Director Ja-Stimmmen % Satvir S. Dhillon 7.384.967 99,19% Scott Davis 7.384.967 99,19% Tim Henneberry 7.384.967 99,19% Robert Coltura 7.440.967 99,95%

Benennung von Davidson & Company, LLP zu den Auditors des Unternehmens im Folgejahr. Zustimmung zum neuen fortlaufenden 10 %-Aktienoptionsplan des Unternehmens wie gemäß geänderter Exchange Policy 4.4 der TSX Venture erforderlich. Zustimmung zum neuen Restricted Share Unit and Deferred Share Unit-Plan des Unternehmens wie gemäß geänderter Exchange Policy 4.4 der TSX Venture erdorderlich.

Einzelheiten zu den Punkten, denen bei der Versammlung zugestimmt wurde, finden Sie im Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 7. November 2022 sowie unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR unter www.sedar.com.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Eines seiner Vorzeigekonzessionsgebiete – Gowganda West – ist ein Goldprojekt in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.