Silver X veröffentlicht Betriebsupdate

Vancouver, B.C., Kanada, 29. Dezember 2022 – Silver X Mining Corp. (TSX-V: AGX) (OTC QB: AGXPF) (FWB: WPZ) („Silver X“ oder das „Unternehmen“) veröffentlicht angesichts der kürzlichen politischen Entwicklungen in Peru ein Betriebsupdate. Der Betrieb des Unternehmens Nueva Recuperada im Bezirk Huancavelica und andere Vermögenswerte im ganzen Land sind sicher und geschützt. Die kürzlichen Demonstrationen fanden in anderen Gebieten des Landes statt und hatten keinen Einfluss auf die Sicherheit unserer Projekte oder Mitarbeiter. Aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette musste das Unternehmen seine Produktion verlangsamen und gleichzeitig logistische Herausforderungen angehen. Man geht davon aus, dass der Betrieb innerhalb der ersten zwei Januarwochen 2023 wieder mit voller Produktionskapazität laufen wird. Das Unternehmen verfolgt die Entwicklungen weiterhin intensiv und wird zu gegebener Zeit aktuelle Informationen zur Verfügung stellen.

Über Silver X

Silver X ist ein kanadisches Silberbergbauunternehmen mit Projekten in Peru. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Silber-, Gold-, Blei-, Zink- und Kupferprojekt Tangana (das „Projekt“) in Huancavelica, Peru, 10 km nordnordwestlich der polymetallischen Konzentratanlage Nueva Recuperada. Die Gründer und das Management haben eine lange Erfolgsgeschichte bei der Steigerung des Unternehmenswertes. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com.

