EVE Energy eröffnet branchenführendes FuE-Zentrum für Batterietechnologie in Guangdong, China

Huizhou, China (ots/PRNewswire) - EVE Energy ("EVE"; SHE 300014), eines der

weltweit führenden Unternehmen für Batterietechnologie, hat vor kurzem nach 16

Monaten Bauzeit ein 2 Milliarden CNY teures Forschungs- und Entwicklungszentrum

in Huizhou, Provinz Guangdong, eingeweiht.



Das 145.000 Quadratmeter große Zentrum beherbergt das Power Battery Research

Institute und das Battery System Research Institute des Unternehmens sowie

Zentren für elektrische Leistungs- und Sicherheitstests und FuE-Labore. In der

Einrichtung werden Präzisionstests und Analysen von zylindrischen und

prismatischen Zellen sowie von Batteriemanagement- und Energiespeichersystemen

durchgeführt.