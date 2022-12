Das futuristische Elektromotorrad DC100 von Davinci Motor wird auf der CES 2023 vorgestellt

„Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass wir anlässlich der CES 2023 erstmals auf dem US-amerkanischen Markt auftreten", sagte Rosanna Libia, International Business Manager bei Davinci Motor.„Als technologieorientiertes Unternehmen steht diese Messe ganz oben auf unserer Agenda von Veranstaltungen, bei denen wir uns als Technologieunternehmen in den USA und auf der ganzen Welt präsentieren möchten. Die CES 2023 dient als perfekte Gelegenheit, um unser Produkt auf dem US-Markt vorzustellen, und wir möchten Medien und Teilnehmer an unseren Stand einladen."

Eine neue Ära der elektrischen Mobilität

Das Hauptausstellungsstück am Stand von Davinci Motors bei der CES 2023 wird das brandneue DC100 sein, das das Unternehmen als erstes Elektromotorrad ankündigt, das es bei der Leistung mit herkömmlichen 1.000-cm³-Motorrädern aufnehmen kann. Das DC100 verfügt über ein revolutionäres, Sci-Fi-inspiriertes Design, das auf dem Markt noch nie zuvor zu sehen war.

Für die Ästhetik und Leistung des Motorrads haben Ingenieure und Designer unermüdlich zusammengearbeitet, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen Beschleunigung, Geschwindigkeit und Reichweite zu finden. Ihre Anstrengungen haben sich wirklich bezahlt gemacht, wie die technischen Spezifikationen des DC100 zeigen. Dieses Elektromotorrad ist in der Lage, in nur 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen, bevor es die Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h erreicht. Dabei verfügt es über eine Reichweite von mehr als 400 km, und eine vollständige Aufladung an einer Gleichstrom-Schnellladestation der Stufe 3 dauert nur eine halbe Stunde.

Der Auftritt von Davinci Motor auf der CES 2023 markiert einen Zeitraum fortgesetzten Wachstums für das Unternehmen nach seinem europäischen Debüt im November auf der EICMA, der weltweit führenden Motorradmesse in Mailand, Italien.

Auf dem US-amerikanischen Markt wurde das DC100 in den letzten Monaten von potenziellen Nutzern, den Medien und Vertriebshändlern gleichermaßen mit Spannung erwartet. Die CES 2023 ist darauf ausgerichtet, Endnutzern die perfekte Gelegenheit zu bieten, sich zum ersten Mal ein Gefühl für das Produkt zu verschaffen, und gleichzeitig auch potenziellen US-Händlern und -Distributoren einen ersten Blick auf das Produkt zu bieten.

Der Stand von Davinci Motor wird sich in der North Hall, Nr. 10163, befinden und exklusiv das Vorzeigeprodukt DC100 des Unternehmens sowie seine neueste Technologie, sein neues Design und sein allgemeines Fahrerlebnis präsentieren.

Informationen zu Davinci Motor

Davinci Motor wurde 2013 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung von Roboterfahrzeugen mit einer perfekten Kombination aus Leistung und Benutzerfreundlichkeit verschrieben hat. Das Ziel von Davinci Motor besteht darin, ein außergewöhnliches müheloses Fahrerlebnis voller Freude für alle Fahrer zu schaffen, und mit dem DC100 kann dies erreicht werden.

