XCMG liefert 100 wasserstoffbetriebene LKWs an die Mengxi Zhenghe Group

XUZĒ, China, 29. Dezember, 2022 /PRNewswire/ -- XCMG, einer der drei weltweit führenden Hersteller von Baumaschinen, hat eine Serie von 100 wasserstoffbetriebenen Lastwagen an den Endkunden Mengxi Zhenghe Group geliefert, um den Bau einer Mine in der Nähe von Ordos in Chinas autonomer Region Innere Mongolei zu unterstützen. Dies erfolgte im Rahmen einer Bestellung von 1.000 LKWs mit Wasserstoffantrieb, die zuvor von dem unternehmen Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology („Sino-Synergy") unterzeichnet worden war.

Die drei Unternehmen veranstalteten eine Zeremonie, um die Lieferung in Xuzhou zu feiern. Im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit mit Sino-Synergy, einem führenden Unternehmen für Wasserstoff-Brennstoffzellen in China, das mehrere Branchenneuheiten in Bezug auf Industrialisierung, Größe und Marktanteil geschaffen hat, wird XCMG bis 2025 insgesamt mehr als 1.000 wasserstoffbetriebene LKWs an das Unternehmen liefern. Der Deal ist ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen von XCMG, seine Position als Referenzunternehmen in der Branche für wasserstoffbetriebene umweltfreundliche Energietransporte des Landes zu festigen.