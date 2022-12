Kryptowährungen haben im Jahr 2022 erhebliche Wertverluste einstecken müssen. Ob der Zusammenbruch des Stablecoins Terra, die schlechten makroökonomischen Bedingungen an den globalen Märkten, die Pleiten von Kryptounternehmen oder der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX – die vor wenigen Monaten noch 32 Milliarden US-Dollar wert war – für viele Krypto-Fans war die Welle an schlechten Nachrichten Grund genug, digitalen Assets den Rücken zuzukehren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die schlechte Stimmung am Kryptomarkt die kommenden Monate hält, ist sehr groß.

Das Vertrauen in die Kryptobranche ist zu großen Teilen verlorengegangen. Das liegt auch an Größen wie den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF). Die US-Börsenaufsicht SEC beschuldigt SBF der Irreführung von Investoren. Es soll Gelder in Höhe von mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar veruntreut haben. Sein Prozessauftakt ist am 3. Januar 2023. Jüngst bekannte sich Caroline Ellison, eine ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research, des Betrugs für schuldig. Dem Business Insider zufolge hat sie unter anderem zugegeben, Milliarden US-Dollar von Kunden bei FTX umgeleitet zu haben, um damit Kredite von Alameda zurückzuzahlen.