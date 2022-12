Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann in der ersten Viertelstunde nach dem Start 0,79 Prozent auf 33 134,47 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,20 Prozent auf 3828,70 Punkte nach oben. Noch deutlicher im Plus mit 1,85 Prozent auf 10 876,39 Zähler notierte der technologielastige Nasdaq 100 . Für alle drei Indizes verlief das Börsenjahr 2022 aber sehr schlecht, vor allem die zinssensiblen Technologiewerte erwischte es deutlich.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag von ihren jüngsten Verlusten erholt. Ähnlich wie in Europa scheint sich die Angst vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China vorerst in Grenzen zu halten. Vom US-Arbeitsmarkt kamen außerdem keine kursbelastenden Nachrichten: Der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel wie erwartet aus.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer