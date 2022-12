KIEW (dpa-AFX) - Mit einem schweren Raketenangriff hat Russland erneut zahlreiche Ziele in der Ukraine ins Visier genommen. Nach nächtlichen Drohnenangriffen wurden am Donnerstagmorgen landesweit vor allem die Energie-Infrastruktur mit insgesamt mehr als 120 Raketen attackiert. Das Nachbarland Belarus meldete nach dem Einsatz der ukrainischen Flugabwehr den Fund einer Rakete auf seinem Staatsgebiet. CDU-Chef Friedrich Merz pocht auf die Lieferung moderner Kampfpanzer vom Typ Leopard II an die Ukraine. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht Russland auf dem Weg einer militärischen Niederlage.

Schwere Schäden in der Ukraine nach Attacken