JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Abschluss des Teilverkaufs seines IT-Dienstleistungsgeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die aus dem Deal resultierenden Mittelzuflüsse dürften ausreichend Spielraum für Übernahmeaktivitäten bieten, um die Umsatzerlöse von Kontron auf Kurs zu bringen und die ehrgeizigen mittelfristigen Ziele zu erreichen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2022 / 11:27 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2022 / 11:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 15,50EUR gehandelt.