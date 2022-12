DAX mit weiterem Long-Signal

Zuvor hieß es im Insight: "Wichtig ist vor allem, dass der DAX den 50er-EMA sowie die Ichimoku-Wolke auf der Unterseite verteidigen kann. In diesem Fall ist lediglich mit einem kurzen Rücksetzer und in der Folge erneut steigenden Kursen zu rechnen. Ein wichtiges bullisches Signal würde mit einem nachhaltigen Anstieg des DAX über den 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 14.026 Punkten generiert werden. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf im DAX bis zum Widerstand bei 14.200 Punkten zu rechnen." Das hat soweit gut gepasst. Der 10er-EMA wurde überschritten, die Marke von 14.200 Punkten ist die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite.

Aktuelle Lage